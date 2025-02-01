"Куколка": беременная жена футболиста сборной Украины показала округлившийся животик (фото)

Украинский легионер скоро станет отцом

Виктория Миколенко, жена защитника "Эвертона" и сборной Украины Виталия Миколенко, сделала фотосессию, будучи беременной. О грядущем пополнении в семье Виктория сообщила в конце 2024 года.

Соответствующий пост Виктория опубликовала на своей странице в Instagram. Для фотосессии супруга футболиста надела белое боди, которое подчеркнуло округлившийся животик, и джинсы.

Виктория Миколенко

"Невероятная", "Огонь", "Красавица", "Кукокла", "Беременность вам к лицу", "Богиня", "Очаровательная", — пользователи засыпали будущую маму комплиментами.

Отметим, Миколенко женился на Виктории в феврале 2024 года.

Виталий Миколенко с женой Викторией

Как играл Миколенко в 2024 году

В текущем сезоне 25-летний левый защитник сыграл в 22-х играх на клубном уровне, записав на свой счет 1 ассист. Также футболист помог сборной Украины в Лиге наций УЕФА пройти в стыковой раунд за право играть в дивизионе А.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Миколенко пропустил две игры из-за травмы. За место в Лиге А наша команда сыграет с Бельгией.