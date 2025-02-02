Первую ракетку России, которая выступила против Путина, представили под другим флагом (фото)

Спортсменка могла сменить гражданство

Известная российская теннисистка (№ 11 WTA) Дарья Касаткина угодила в скандал в Абу-Даби (ОАЭ). Дарья — одна из немногих российских спортсменов, которая публично осудила войну против Украины.

Во время жеребьевки турнира категории WTA-500 в Абу-Даби Касаткину представили под флагом Испании, хотя спортсменка не делала никаких заявлений на этот счет. Об этом сообщает БТУ.

После публикации официальной сетки соревнований, размещенной на большом экране, в сети обратили внимание, что первая ракетка России Касаткина отмечена как представитель Испании. Спортсменка проживает в Барселоне долгое время и даже ходили слухи, что она хочет сменить гражданство, однако официальной информации по этому поводу не было.

Дарью Касаткину представили как испанку

Источник назвал ситуацию "спойлером", а вот российский "Чемпионат" считает, что произошел "конфуз".

Ранее сообщалось, что российские теннисисты отметились омерзительными поступками на Australian Open-2025. К примеру, Даниил Медведев ракеткой разбил камеру на сетке, а Мирра Андреева заткнула и выгнала маму с трибун.