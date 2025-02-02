Першу ракетку Росії, яка виступила проти Путіна, представили під іншим прапором (фото)

Спортсменка могла змінити громадянство

Відома російська тенісистка (№ 11 WTA) Дар’я Касаткіна потрапила у скандал в Абу-Дабі (ОАЕ). Дар’я — одна з небагатьох російських спортсменів, яка публічно засудила війну проти України.

Під час жеребкування турніру категорії WTA-500 в Абу-Дабі Касаткіну представили під прапором Іспанії, хоча спортсменка не робила жодних заяв із цього приводу. Про це повідомляє БТУ.

Після публікації офіційної сітки змагань, розміщеної на великому екрані, у мережі звернули увагу, що першу ракетку Росії Касаткіну представили як іспанку. Спортсменка проживає в Барселоні довгий час і навіть ходили чутки, що вона хоче змінити громадянство, проте офіційної інформації з цього приводу не було.

Дар’ю Касаткіну представили як іспанку

Джерело назвало ситуацію "спойлером", а ось російський "Чемпіонат" вважає, що стався "конфуз".

Раніше повідомлялося, що російські тенісисти відзначилися огидними вчинками на Australian Open-2025, де непогано виступила Еліна Світоліна. Наприклад, Данило Медведєв ракеткою розбив камеру на сітці, а Мірра Андрєєва заткнула та вигнала маму з трибун.