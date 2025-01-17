"Либо заткнись, либо уходи": российская теннисистка выгнала маму во время матча

Российские теннисисты омерзительно ведут себя в Австралии

Нейтральная теннисистка из России Мирра Андреева второй год подряд вышла в 1/8 финала Australian Open. По ходу игры россиянка выгнала с трибун свою маму.

Об этом сообщил находившийся на игре в Мельбурне журналист Максим Янчевский. Россиянке, видимо, не понравились советы матери по ходу игры с Магдаленой Фрех из Польши — 6:2, 1:6, 6:2.

Во втором сете, уступая 0:3 с двойным брейком, Андреева отметилась неспортивным поведением, выбив мяч за пределы корта. За это она получила предупреждение от судьи. Еще через несколько розыгрышей россиянка выгнала маму с трибун.

"Либо затыкайся, либо уходи отсюда", — крикнула 17-летняя Мирра в сторону своей ложи. После этого мама теннисистки покинула арену.

Добавим, что накануне на Australian Open-2025 маму с корта выгнала другая россиянка — Диана Шнайдер. Это произошло после матча первого круга с итальянкой Элизабетт Коччаретто — 7:6 (7:4), 6:4.

"Я ее выгнала. Ей очень тяжело, возможно, даже тяжелее, чем мне. Я чувствую ее напряжение и начинаю больше нервничать. Так что я ее выгнала. Пусть побережет нервы", — сказала Шнайдер в интервью на корте.

Ранее пятая ракетка мира из РФ Даниил Медведев разбил ракеткой камеру на сетке во время матча Australian Open-2025. В следующем круге россиянин продолжил истерить.