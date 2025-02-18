В Госдуме случайно унизили Путина, говоря о возвращении РФ в мировой спорт

Даже российский депутат понимает, что от Путина ничего не зависит

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что РФ вернется в мировой спорт после встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. К слову, 18 февраля США и Россия начали переговоры в Саудовской Аравии.

Соответствующий комментарий Журовой приводит bookmaker-ratings.ru. Светлана считает, что РФ вернется в спортивную семью с флагом и гимном.

"После разговора Путина с Трампом Россия вернется в мировой спорт. После снятия санкций российские спортсмены будут выступать с флагом и гимном в международных соревнованиях.

Спортивный вопрос во время переговоров между Владимиром Владимировичем и президентом США наверняка тоже будет ставиться. Причем все федерации изначально говорили, что после завершения конфликта состоится возвращение. И у Международного олимпийского комитета (МОК) тоже не останется претензий.

Да, могут попытаться поднять тему допинга, но уверена, что мы найдем общий язык", – заявила Журова.

В сети высмеяли Журову. Пользователи считают, что депутат унизила Путина, намекнув на его беспомощность в этом вопросе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Олимпийские игры-2024, правда, с некоторыми ограничениями. Добавим, что подобное решение ожидается и по Олимпийским играм-2026.