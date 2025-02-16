Проблему игрока сборной Украины с ТЦК решили "мощные люди"

Спортсмен не поможет национальной команде из-за сложившейся ситуации

Президент БК "Днепр" Валерий Кондратьев заявил о решении ситуации с баскетболистом днепровской команды и сборной Украины Владимиром Коневым. Накануне спортсмена сняли с поезда и доставили в ТЦК.

Соответствующий комментарий Кондратьев опубликовав на своей странице в Facebook. По словам функционера, проблему игрока с ТЦК решили "мощные люди", в частности президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

"Ситуация с Владимиром Коневым решена и сейчас игрок направляется в Днепр.

К сожалению, сыграть за сборную Украины в этом окне Владимир не сможет.

Благодарю всех, кого беспокоила эта ситуация. Спасибо ФБУ — Федерации баскетбола Украины и лично Михаилу Бродскому и всем мощным людям, с кем общался по телефону для решения этого вопроса.

Важность Конева для сборной сопоставима с важностью, например Зинченко или Довбика для футбольной сборной.

Трудно представить, если бы Зинченко и Довбик приехали в Украину, а потом их не выпустили за границу играть за сборную.

Надеюсь, подобная ситуация больше не повторится", — написал Кондратьев.

Напомним, 21 февраля Украина сыграет против Словении в отборе на Евробаскет-2025, а 24 февраля — с Португалией. На данный момент Сине-желтые идут последними в отборочной группе, из которой на турнир выйдут 3 команды. ЧЕ-2025 пройдет в Латвии, Кипре и Финляндии.

Ранее сообщалось, что младший сын легенды бокса, мэра Киева Виталия Кличко Максим впервые получил вызов в сборную Украины по баскетболу. Максим Кличко также был вызван в национальную команду на февральские матчи.