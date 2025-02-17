Покончил жизнь самоубийством в 48 лет: где похоронили боксера Вирчиса и что о нем известно
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В 48 лет спортсмен покончил с собой
Владимир Вирчис, известный как "Охотник", был известным украинским боксером-профессионалом. Он боролся на ринге в тяжелой весовой категории. Однако в 2022 году мужчину внезапно нашли повешенным.
Какой была карьера боксера, какие версии озвучивало следствие по поводу его смерти, и где его похоронили — расскажет "Телеграф".
Что известно о Владимире Вирчисе
Вирчис родился в 1973 году в Каховке Херсонской области. Его дебютное сражение состоялось в 1999 году против Андрея Олейника. Владимир завершил 17 из 20 боев досрочно, поскольку выигрывал нокаутом.
Вирчис считался интерконтинентальным чемпионом по боксу по версиям IBF и WBO. Впервые боксер проиграл в 2006 году, когда вышел на ринг с Русланом Чагаевым, который до этого не проигрывал вообще. Так украинец потерпел поражение по решению судей.
В 2007 году Вирчис победил нокаутом чемпиона Европы Паоло Видоца. Так украинец стал чемпионом Европы EBU. А вот через год Владимир сражался с кубинцем Хуаном Карлосом Гомесом. Тогда он проиграл по решению судей. Так Вирчис уже не смог выйти на ринг с чемпионом WBC Виталием Кличко.
Проиграв, Владимир закончил боксерскую карьеру. В общей сложности Вирчис отыграл 28 поединков, из которых 26 победил и 2 проиграл.
Смерть Владимира Вирчиса
В 2022 году прохожий увидел тело боксера в Днепровском районе Киева. Владимир был повешенным у дома на улице Раисы Окипной. У него была петля на шее. Мужчине было 48 лет.
Следователи открывали уголовное производство по факту "преднамеренное убийство" с отметкой "самоубийство". Посмертных записок он не оставлял.
Однако известно, что боксер поддерживал бывшего главу Херсонской ОГА Вячеслава Мангера. Чиновника признали виновным в заказе и организации убийства журналистки Екатерины Гандзюк. На одном из заседаний суда Вирчис потребовал у Мангера вернуть ему долг. Чиновник сказал, чтобы тот "не устраивал сцен". К тому же, боксер был поручителем Мангера в суде. Поговаривали, что у мужчин был общий аграрный бизнес на Херсонщине.
На прощание с Вирчисом пришло много людей, которые хотели в последний раз отдать ему честь. Боксера похоронили на Байковом кладбище. У него осталась жена Ирина и дочь Амина.
Ранее "Телеграф" рассказывал о смерти известного украинского боксера Вячеслава Узелкова. До этого у него была операция на сердце.