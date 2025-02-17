Покончил жизнь самоубийством в 48 лет: где похоронили боксера Вирчиса и что о нем известно

В 48 лет спортсмен покончил с собой

Владимир Вирчис, известный как "Охотник", был известным украинским боксером-профессионалом. Он боролся на ринге в тяжелой весовой категории. Однако в 2022 году мужчину внезапно нашли повешенным.

Какой была карьера боксера, какие версии озвучивало следствие по поводу его смерти, и где его похоронили — расскажет "Телеграф".

Что известно о Владимире Вирчисе

Вирчис родился в 1973 году в Каховке Херсонской области. Его дебютное сражение состоялось в 1999 году против Андрея Олейника. Владимир завершил 17 из 20 боев досрочно, поскольку выигрывал нокаутом.

Владимир Вирчис был профессиональным боксером, фото: aspi.com.ua

Вирчис считался интерконтинентальным чемпионом по боксу по версиям IBF и WBO. Впервые боксер проиграл в 2006 году, когда вышел на ринг с Русланом Чагаевым, который до этого не проигрывал вообще. Так украинец потерпел поражение по решению судей.

Вирчис и Чагаев в поединке, фото Getty Images

В 2007 году Вирчис победил нокаутом чемпиона Европы Паоло Видоца. Так украинец стал чемпионом Европы EBU. А вот через год Владимир сражался с кубинцем Хуаном Карлосом Гомесом. Тогда он проиграл по решению судей. Так Вирчис уже не смог выйти на ринг с чемпионом WBC Виталием Кличко.

Вирчис и Хуан Карлос Гомес, фото Getty Images

Проиграв, Владимир закончил боксерскую карьеру. В общей сложности Вирчис отыграл 28 поединков, из которых 26 победил и 2 проиграл.

Смерть Владимира Вирчиса

В 2022 году прохожий увидел тело боксера в Днепровском районе Киева. Владимир был повешенным у дома на улице Раисы Окипной. У него была петля на шее. Мужчине было 48 лет.

Следователи открывали уголовное производство по факту "преднамеренное убийство" с отметкой "самоубийство". Посмертных записок он не оставлял.

Вирчис завершил жизнь самоубийством, фото из сети

Однако известно, что боксер поддерживал бывшего главу Херсонской ОГА Вячеслава Мангера. Чиновника признали виновным в заказе и организации убийства журналистки Екатерины Гандзюк. На одном из заседаний суда Вирчис потребовал у Мангера вернуть ему долг. Чиновник сказал, чтобы тот "не устраивал сцен". К тому же, боксер был поручителем Мангера в суде. Поговаривали, что у мужчин был общий аграрный бизнес на Херсонщине.

Вирчис и Мангер в суде, фото из сети

На прощание с Вирчисом пришло много людей, которые хотели в последний раз отдать ему честь. Боксера похоронили на Байковом кладбище. У него осталась жена Ирина и дочь Амина.

Очередь, чтобы попрощаться с Вирчисом, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал о смерти известного украинского боксера Вячеслава Узелкова. До этого у него была операция на сердце.