Российские бодибилдеры выступят на ближайшем чемпионате Европы

Международная федерация бодибилдинга (IFBB) подтвердила, что российские спортсмены выступят на чемпионате Европы без ограничений. К слову, российский бодибилдер прославился, установив рекорд по количеству допинга.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России (ФБР). Таким образом, россияне выступят с флагом и гимном на Евро-2025 по бодибилдингу и фитнесу, турнир пройдет с 30 апреля по 5 мая в Санта-Сусанне (Испания).

"Сборная России 24 февраля получила документально-подтвержденное приглашение со стороны Международной федерации бодибилдинга для участия в чемпионате Европы. Руководство IFBB подтвердило, что россияне смогут соревноваться на этом турнире с флагом и гимном своей страны согласно решению международной федерации от 8 июля 2024 года.

Федерация бодибилдинга России уже сформировала команду на чемпионат Европы, в которую включила около 200 спортсменов. Список сборной был отправлен в IFBB, и уже пришло приглашение от международной федерации на всю сборную России для оформления въездных виз в Испанию", — рассказал собеседник ТАСС.

Отметим, до июля 2024 года по решению исполкома IFBB спортсмены ФБР могли соревноваться с флагом и гимном своей страны на всех международных соревнованиях, кроме чемпионатов мира и Европы, где они должны были выступать в нейтральном статусе.

Напомним, в 2023 году Национальная Федерация бодибилдинга Украины оскандалилась сбором средств для спортсмена Вячеслава Макогона, у которого диагностировали рак желудка. Все бы ничего, но 50-летний бодибилдер регулярно посещал Россию, а также ездил на турниры к боевикам "ДНР" во время войны на Донбассе.