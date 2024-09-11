Не дожил до 37: умер знаменитый бодибилдер "Голем"

Спортсмен скончался дома

Известный белорусский бодибилдер Илья "Голем" Ефимчук ушел из жизни в возрасте 36 лет. Силач прославился в Интернете благодаря своим внушительным размерам.

О смерти Ильи сообщила его жена Анна Ефимчук в сторис в Instagram. Спортсмен умер еще 6 сентября в результате остановки сердца. Врачи пытались спасти бодибилдера, но им это не удалось.

"Друзья, с невероятной болью в сердце должна вам сообщить, что Илья покинул этот мир. Утром 6 сентября его сердце остановилось дома, я была рядом", — написала Анна.

Ефимчук имел вес 158 килограммов при росте 185 сантиметров. Он стал известен по жиму лежа с весом 272 килограмма. Кроме того, Илья выполнял приседания и становую тягу на 317 килограммов.

Бодибилдер имел особую диету, питаясь семь раз в день на 16 500 калорий. Спортсмен вел блог в YouTube, где рассказывал о жизни в США, ОАЭ, тренировках и своем рационе.

Ранее сообщалось, что российский бодибилдер Антон Герасимов сдал пробу с девяти видами допинга. Кроме того, бывшая чемпионка РФ и президент Федерации бодибилдинга Рязанской области Ольга Богрунова попала в реанимацию, неудачно прикурив.