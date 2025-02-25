Російські бодибілдери виступлять на найближчому чемпіонаті Європи

Міжнародна федерація бодибілдингу (IFBB) підтвердила, що російські спортсмени виступатимуть на чемпіонаті Європи без обмежень. До речі, російський бодибілдер прославився, встановивши рекорд за кількістю допінгу.

Про це ТАСС повідомили у пресслужбі Федерації бодибілдингу Росії (ФБР). Таким чином, росіяни виступлять із прапором та гімном на Євро-2025 з бодибілдингу та фітнесу, турнір пройде з 30 квітня по 5 травня у Санта-Сусанні (Іспанія).

Збірна Росії 24 лютого отримала документально-підтверджене запрошення з боку Міжнародної федерації бодибілдингу для участі в чемпіонаті Європи. Керівництво IFBB підтвердило, що росіяни зможуть змагатися на цьому турнірі з прапором та гімном своєї країни згідно з рішенням міжнародної федерації від 8 липня.

Федерація бодибілдингу Росії вже сформувала команду на чемпіонат Європи, до якої включила близько 200 спортсменів. Список збірної був відправлений до IFBB, і вже надійшло запрошення від міжнародної федерації на всю збірну Росії для оформлення в’їзних віз до Іспанії", — розповів співрозмовник ТАСС.

Зазначимо, до липня 2024 року за рішенням виконкому IFBB спортсмени ФБР могли змагатися із прапором та гімном своєї країни на всіх міжнародних змаганнях, окрім чемпіонатів світу та Європи, де вони мали виступати у нейтральному статусі.

Нагадаємо, 2023 року Національна Федерація бодибілдингу України оскандалилася збором коштів для спортсмена В’ячеслава Макогона, у якого діагностували рак шлунка. Все б нічого, але 50-річний бодибілдер регулярно відвідував Росію, а також їздив на турніри до бойовиків "ДНР" під час війни на Донбасі.