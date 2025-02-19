Официальный Будапешт подыгрывает Кремлю

Венгрия снова добилась исключения Олимпийского комитета России (ОКР) и двух неназванных футбольных клубов из пакета санкций Европейского Союза (ЕС). Также Будапешт заблокировал санкции против главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла, который поддержал войну против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении в Facebook. По его словам, Венгрия предотвратила введение санкций в отношении 27 лиц и организаций, в частности речь идет об ОКР и двух футбольных команд.

"Мы предотвратили введение санкций в отношении 27 лиц и организаций.

Они снова хотели снова ввести санкции против патриарха Кирилла, но мы воспрепятствовали этому, потому что, если мы будем вносить церковных деятелей в санкционный список, мы потеряем возможность участия самих церквей в установлении мира", – сказал Сийярто.

Ранее Кирилл угодил в скандал в России, высмеяв российского священника, который раскритиковал работу РПЦ. К слову, недавно главный поп РФ объяснил, почему россияне не боятся ядерной войны.