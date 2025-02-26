Жена футболиста сборной Украины сообщила мужу о беременности: милое видео

Реакция игрока умиляет

Роксана Малиновская, жена полузащитника "Дженоа" и сборной Украины Руслана Малиновского поделилась милым видео с мужем, который узнает, что во второй раз станет отцом. К слову, футболист только-только восстановился после тяжелой травмы, полученной в сентябре 2024 года.

Соответствующую сторис Роксана опубликовала на своей странице в Instagram. Пара сообщила о пополнении в семье несколько дней назад, а теперь Малиновская показала милое видео с реакцией мужа на эту новость.

Роксана вручила в ресторане незабываемый подарок Руслану. Малиновский, распаковав подарок, увидел положительный тест на беременность и тут же улыбнулся.

Отметим, Роксана и Руслан женились в 2016 году. Пара воспитывает дочь Оливию, которая появилась на свет в 2019 году.

Семья Малиновских

В сезоне 2024/25 Руслан сыграл на клубном уровне 6 матчей, в которых отметился ассистом.

Напомним, сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Малиновский отыграл в двух стартовых поединках ЛН, дважды выйдя на замену. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии.