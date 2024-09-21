Футболист сборной Украины получил тяжелую травму: прогноз врача (видео)

Полузащитник не поможет сборной Украины в этом году

В субботу, 21 сентября, в Серии А сезона 2024/25 состоялся матч 5-го тура "Венеция" — "Дженоа" (2:0). Футболист гостей Руслан Малиновский, который является игроком сборной Украины, получил ужасную травму.

В начале второго тайма Руслан серьезно травмировался на ровном месте. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк в Telegram-канале Hospital Pass рассказал примерные сроки восстановления игрока. По мнению специалиста, футболист получил вывих в голеностопном суставе и выбыл из игры как минимум на три месяца.

"Из-за того, что стопа зарылась и зафиксировалась в газоне, а тело продолжило движение вперед образовалась сила, разорвавшая внутренние связи голеностопа, что привело к вывиху костей в суставе.

Также такой вывих становится возможным в случае разрыва структуры между большой- и малоберцовой костями, которая называется синдесмоз и удерживает стопу в физиологических углах.

Целью операции будет восстановление структуры связок, чтобы сустав сохранял баланс. Дальше задача будет по реабилитации, чтобы функция сустава полноценно восстановилась.

Не ожидаю здесь переломов, но и со связками будет достаточно работы. Тем не менее, как правило, хватает 3 месяца, чтобы вернуться на поле при успешной операции, отсутствии осложнений и гладкой реабилитации", — написал Бабелюк.

Напомним, сборная Украины провалили сентябрьский сбор, дважды проиграв в Лиге наций УЕФА. Сначала Сине-желтые уступили Албании (1:2), а затем и Чехии (2:3).