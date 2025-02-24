Болельщика "Арсенала" уволили из полиции за безумное поведение: что произошло

Любовь к футболу и сильный темперамент довели полицейского до потери работы

В Великобритании уволили сотрудника полиции Лондона за многократное участие в футбольном хулиганстве. Поводом для возбуждения дела стал инцидент, произошедший во время матча "Бавария" — "Арсенал", состоявшегося в Германии весной 2024 года.

Об этом сообщает британское издание Metro. Кроме того, суд постановил применить к страстному болельщику "Арсенала" ряд ограничительных мер.

"На прошлой неделе состоялось слушание по делу о неправомерном поведении болельщика "Арсенала" детектива-констебля Гордона Ирикефе после его поведения на матче "Бавария" — "Арсенал".

Слушание состоялось после того, как полицейского обвинили в том, что он поджег и бросил пиротехническую ракету в толпу зрителей во время посещения матча "Бавария" —Арсенал", находясь не на службе 17 апреля 2024 года.

В тот день полиция Германии арестовала Ирикефе за ношение полной балаклавы и солнцезащитных очков на стадионе. За нарушение правил ношения маски он был оштрафован на 100 евро.

Отмечается, что поведение детектива констебля футбольных матчах неоднократно привлекало внимание еще до инцидента в Германии. Тогда он получал наказания от своего руководства на службе.

Среди нарушений правопорядка, которые его блюститель совершил ранее, были оскорбительные выкрики в адрес фанатов команды-противника в феврале 2023 года, непристойные жесты и оскорбления в адрес запасного игрока, "маскировка" для сокрытия своей личности и запугивание других болельщиков, в том числе с использованием пиротехники.

В наказание за все свои проделки Ирикефе не только потерял работу – суд постановил применить к нему ряд ограничений. Так, в течение трех лет ему запрещено посещать любые футбольные матчи в Великобритании. Также страстный болельщик должен сдать свой паспорт, если его об этом попросят, в связи с футбольными матчами, проводимыми за пределами Великобритании.

Ирикефе запрещено приближаться к стадиону "Эмирейтс" на расстояние менее одной мили, за четыре часа до и после матча "Арсенала", а также посещать любой город или район Лондона за четыре часа до и после выездного матча этой команды.

Также уволенный полицейский не должен приближаться на расстояние менее двух миль за четыре часа до и после матча к любому стадиону, где играет сборная Англии.

"Детектив Ирикефе также будет включен в список лиц, которым запрещено работать в полиции, местных полицейских органах, Независимом управлении по контролю за поведением полиции или Инспекции полиции и пожарно-спасательных служб Его Величества", – говорится в публикации.

Ранее мы опубликовали результаты жеребьевки 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. По ее результатам "Арсенал" встретится в 1/8 с ПСВ.