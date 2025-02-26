Жена футболиста сборной Украины блеснула фигурой в тропическом раю (фото)

Девушка отдыхает на Бали

Жена футболиста "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова Лиза продолжает делиться с поклонниками яркими кадрами с отдыха на Бали (Индонезия). На этот раз Лиза побывала на скрытом пляже Даймонд-Бич, который частенько называют райским местом.

Соответствующие фото Судакова опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка сопроводила пост эмодзи "сердце".

Лиза Судакова

Добавим, что Лиза и Георгий женились 22 февраля 2022 года. Пара воспитывает дочь. К слову, девушка отметила третью годовщину свадьбы на Бали.

Семья Судаковых

В текущем сезоне 22-летний Судаков сыграл 25 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, отметившись 10 голами и 3 ассистами.

Как играет Георгий Судаков

Напомним, сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Судаков отыграл во всех шести поединках в ЛН, забив гол и отдав ассист. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии.

По итогам восьми туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 7 очков и не сумел попасть в топ-24, покинув еврокубки. Судаков отыграл во всех восьми матчах Горняков в текущем розыгрыше ЛЧ, отметившись 2 голами и ассистом.