Жена футболиста сборной Украины попала на обложку европейского журнала

Девушка стала лицом испанского глянца

Дарья Савина, жена центрального защитника "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря, попала на обложку испанского журнала VOUS. Накануне Дарья похвасталась шикарным нарядом на День святого Валентина.

Соответствующий пост Савина опубликовала на своей странице в Instagram. Снимки сделала киевский фотограф Руслана Переметчик.

"Я так рада, что нашу работу с Русланой заметил такой замечательный журнал. Рада быть на обложке", — написала Дарья, которая прикрепила к публикации несколько снимков с данной фотосессии.

Дарья Савина

Отметим, Бондарь и Савина женились в июле 2021 года.

Семья Бондарей

Напомним, сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Бондарь в 5 матчах из 6 попадал в заявку на игру, но оставался на скамейке запасных. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии.

По итогам восьми туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 7 очков и не сумел попасть в топ-24, покинув еврокубки. Бондарь отыграл во всех 8 матчах Горняков в текущем розыгрыше ЛЧ.