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Дружина футболіста збірної України повідомила чоловіку про вагітність: миле відео

Автор
Михайло Корнілов
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Автор
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Руслан Маліновський дізнався, що вдруге стане батьком Новина оновлена 26 лютого 2025, 17:45
Руслан Маліновський дізнався, що вдруге стане батьком. Фото instagram.com/roksana_m7

Реакція гравця розчулює

Роксана Маліновська, дружина півзахисника "Дженоа" та збірної України Руслана Маліновського поділилася милим відео з чоловіком, який дізнається, що вдруге стане батьком. До речі, футболіст тільки-но відновився після тяжкої травми, отриманої у вересні 2024 року.

Відповідну сторіс Роксана опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Пара повідомила про поповнення у сім’ї кілька днів тому, а тепер Маліновська показала миле відео із реакцією чоловіка на цю новину.

Роксана вручила у ресторані незабутній подарунок Руслану. Маліновський, розпакувавши подарунок, побачив позитивний тест на вагітність і відразу посміхнувся.

Зазначимо, Роксана та Руслан одружилися у 2016 році. Пара виховує доньку Олівію, яка з’явилася на світ у 2019 році.

Родина Маліновських
Родина Маліновських

У сезоні 2024/25 Руслан зіграв на клубному рівні 6 матчів, у яких відзначився асистом.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Маліновський відіграв у двох стартових поєдинках ЛН, двічі вийшовши на заміну. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії.

Теги:
#Футбол #Збірна України #ФК Дженоа #Серія А #Руслан Маліновський #Роксана Малиновська