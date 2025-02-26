Дружина футболіста збірної України повідомила чоловіку про вагітність: миле відео

Реакція гравця розчулює

Роксана Маліновська, дружина півзахисника "Дженоа" та збірної України Руслана Маліновського поділилася милим відео з чоловіком, який дізнається, що вдруге стане батьком. До речі, футболіст тільки-но відновився після тяжкої травми, отриманої у вересні 2024 року.

Відповідну сторіс Роксана опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Пара повідомила про поповнення у сім’ї кілька днів тому, а тепер Маліновська показала миле відео із реакцією чоловіка на цю новину.

Роксана вручила у ресторані незабутній подарунок Руслану. Маліновський, розпакувавши подарунок, побачив позитивний тест на вагітність і відразу посміхнувся.

Зазначимо, Роксана та Руслан одружилися у 2016 році. Пара виховує доньку Олівію, яка з’явилася на світ у 2019 році.

Родина Маліновських

У сезоні 2024/25 Руслан зіграв на клубному рівні 6 матчів, у яких відзначився асистом.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Маліновський відіграв у двох стартових поєдинках ЛН, двічі вийшовши на заміну. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії.