Топ-менеджер украинского футбольного клуба не вернулся в страну после сборов за границей

Функционер накануне дал резонансное интервью

Заместитель генерального директора ФК "Карпаты" Львов по внешним коммуникациям Олег Авдыш не вернулся в Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции. Ранее ФК "Рух" объявил о слиянии с "Карпатами".

Об этом львовский футбольный клуб сообщил в ответ на запрос Tribuna.com. Авдыш выехал с командой в Турцию и не вернулся.

"Сообщаем, что делегация футбольного клуба "Карпаты" находилась на учебно-тренировочных сборах в Турции в период с 18 января по 14 февраля 2025 года.

Все работники футбольного клуба "Карпаты" (тренеры, футболисты и персонал) вернулись на территорию Украины, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша", – гласит сообщение "Карпат".

25-летний Авдыш вступил в должность заместителя генерального директора львовского клуба в октябре 2024 года. До работы в "Карпатах" он занимался спортивным консалтингом. Примечательно, что в конце января он дал резонансное интервью "ТаТоТаке".

Побег из страны с помощью футбольных клубов не редкость. На днях блогер Игорь Бурбас сообщил, что с зарубежных зимних сборов не вернулись массажист "Зари" и тренер по физподготовке "Оболони".

Напомним, в октябре 2023 года из Украины сбежал футболист "Шахтера" и юношеской сборной Александр Распутько. В 2024 году экс-голкипер молодежной сборной Украины Денис Шелихов неожиданно перешел в клуб из Беларуси "Славия" Мозырь. Примечательно, что для этого кипер, возможно, переплыл Тису.