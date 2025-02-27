Футболист сборной Украины спас свою команду от поражения в АПЛ (видео)

Украинское дерби в АПЛ завершилось ничьей

В среду, 26 февраля, в 27-м туре чемпионата Англии по футболу сезона 2024/25 "Брентфорд" принимал "Эвертон". В составе гостей ассистом отличился защитник сборной Украины Виталий Миколенко, который недавно стал мемом в АПЛ.

Встреча, проходившая в Брентфорде на "Гтек Коммьюнити Стадиум", завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

На 77-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу хозяев Миколенко исполнил идеальный навес в чужую штрафную, где Джейк О’Брайен головой вколотил мяч в ворота "Брентфорда". Это первый ассист Виталия в текущем сезоне Английском премьер-лиги (АПЛ). Добавим, что в составе "Брентфорда" весь матч отыграл украинец Егор Ярмолюк, который "отличился" желтой карточкой.

В сезоне 2024/25 Миколенко сыграл 27 матчей за "Эвертон" и оформил 2 ассиста.

Напомним, осенью 2024 года сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. 25-летний Миколенко отыграл в четырех из шести поединках ЛН, оформив один ассист. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии. Также Сине-желтые узнали имена соперников в отборе на чемпионат мира-2026.