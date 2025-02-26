Форвард сборной Украины выдал лучший матч в карьере (видео)

Украинский футболист оформил 3 голевых действия

В среду, 26 февраля, в Пирее (Греция) состоялся первый полуфинальный матч Кубка Греции по футболу сезона 2024/25. Форвард сборной Украины, которой вскоре играть в плей-офф Лиги наций, и местного "Олимпиакоса" стал героем поединка против АЕКа.

Встреча, проходившая на стадионе "Караискакис", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Роман вышел в старте на игру и оформил дубль и ассист. Украинец поучаствовал во втором, третьем и пятом голах своей команды. Ответная игра состоится 2 марта в Афинах.

В сезоне 2024/25 Яремчук забил 4 гола и отдал 1 ассист в 23 матчах за "Олимпиакос" во всех турнирах.

Напомним, осенью 2024 года сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. 29-летний Яремчук отыграл во всех шести поединках ЛН, оформив один гол. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии. Также Сине-желтые узнали имена соперников в отборе на чемпионат мира-2026.