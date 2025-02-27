У Росії вигадали нове свято з парадом на Червоній площі

Експерти вже схвалили його

У РФ вже найближчим часом може з’явитися нове свято – Всеросійський день футболу. До речі, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення.

Про це повідомляє Sport Baza. Російські чиновники з Мінспорту, Мінпраці та МЗС, а також експерти Російської академії наук (РАН) вже дали свій позитивний експертний висновок із цього приводу.

"Ідея встановлення Всеросійського дня футболу як загальнонаціонального свята повною мірою відповідає майже півторавіковій історії цієї гри в нашій країні", — йдеться у висновці експертів.

Додамо, що святкувати Всеросійський день футболу планують щороку в останню суботу травня. У саме свято пропонується організовувати тематичні фестивалі та різноманітні заходи у російських регіонах і навіть проводити парад на Червоній площі. Схвалити свято мають в уряді, після чого відповідний документ буде направлено на підпис голові Кремля Володимиру Путіну.

У мережі лише висміяли цю ідею. Користувачі жартують, що свято — "нескрєпне", адже футбол — англійська гра.

До речі, в Україні є Всеукраїнський день футболу, який відзначається щорічно 29 квітня (цього дня 1992 року національна команда зіграла свій перший матч). Крім того, 10 грудня у світі відзначають Всесвітній день футболу.

Раніше у РФ розповіли, коли їх повернуть до міжнародного футболу. Також ФІФА назвала умову для повернення Росії.