Трамп пожал руку россиянину в Белом доме (видео)

По сложившейся традиции спортсмены посещают Белый дом после значимых успехов в американских лигах и встречаются с президентом США

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме игроков, тренеров и менеджеров хоккейного клуба "Флорида Пантерз", которые в прошлом году победили в НХЛ (Национальная хоккейная лига). Накануне в Канаде освистали гимн США из-за действий Трампа.

Об этом сообщает "Матч ТВ". Трамп выделил россиянина в команде и пожал руку вратарю Сергею Бобровскому.

"Вратарь Сергей Бобровский был невероятен. Вы, Боб, должны быть в Зале хоккейной славы! Давление было огромным, но седьмой матч серии был великолепно сыгран. Отличная работа. От имени всех, кто смотрел, спасибо, Боб. Это феноменальная работа. Бобровский не был задрафтован, но останется в истории как один из лучших вратарей. Неплохая сделка для "Флориды", не так ли? Это повод для гордости", — заявил Трамп.

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) после заседания совета решила не допускать сборную России по хоккею в программу чемпионатов мира, которые пройдут в 2026 году под эгидой Федерации. К слову, организация официально продлила отстранение сборных России и Беларуси от всех турниров до конца сезона 2024/25 года.