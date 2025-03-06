Канада ударит по гимну США: Трюдо сделал заявление
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Канадцы продолжат освистывать гимн США на спортивных мероприятиях
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает нормальным то, что канадцы освистывают гимн США. Это происходит на спортивных площадках (НБА, НХЛ и т.д.) после неоднозначных решений главы Белого дома Дональда Трампа.
Соответствующий комментарий Трюдо приводит sportskeeda. Трюдо отметил, что канадцы выступают не против американцев и их команд, а против политики США в отношении Канады.
"Мы, наверное, продолжим освистывать американский гимн. Но позвольте мне сказать американцам: мы не освистываем вас, мы не освистываем ваши команды, мы не освистываем ваших игроков.
Мы освистываем политику, которая направлена на то, чтобы навредить нам.
Мы оскорблены и злы. Но мы канадцы, а это значит, что мы будем заступаться друг за друга, мы будем бороться и победим", – сказал Трюдо.
Добавим, что обострение между двумя дружественными странами началось после высказываний Трампа о том, что он хочет сделать Канаду 51-м штатом США. Более того, он хочет сделать своего друга, легенду хоккея Уэйна Гретцки, "губернатором Канады". Отметим, недавно сборная Канады по хоккею обыграла команду США в принципиальном матче.