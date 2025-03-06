Канада ударит по гимну США: Трюдо сделал заявление

Канадцы продолжат освистывать гимн США на спортивных мероприятиях

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает нормальным то, что канадцы освистывают гимн США. Это происходит на спортивных площадках (НБА, НХЛ и т.д.) после неоднозначных решений главы Белого дома Дональда Трампа.

Соответствующий комментарий Трюдо приводит sportskeeda. Трюдо отметил, что канадцы выступают не против американцев и их команд, а против политики США в отношении Канады.

"Мы, наверное, продолжим освистывать американский гимн. Но позвольте мне сказать американцам: мы не освистываем вас, мы не освистываем ваши команды, мы не освистываем ваших игроков.

Мы освистываем политику, которая направлена ​​на то, чтобы навредить нам.

Мы оскорблены и злы. Но мы канадцы, а это значит, что мы будем заступаться друг за друга, мы будем бороться и победим", – сказал Трюдо.

Канадцы освистывают гимн США из-за политики Дональда Трампа

Добавим, что обострение между двумя дружественными странами началось после высказываний Трампа о том, что он хочет сделать Канаду 51-м штатом США. Более того, он хочет сделать своего друга, легенду хоккея Уэйна Гретцки, "губернатором Канады". Отметим, недавно сборная Канады по хоккею обыграла команду США в принципиальном матче.