Украинский футболист забил супергол с центра поля (видео)

Украинский форвард отметился чудо-голом

В пятницу, 7 марта, "Левый Берег" в рамках матча 20-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25 принимал "Верес". В этом поединке нападающий хозяев Дмитрий Шастал забил гол ударом с центра поля.

Об этом сообщает "Телеграф". 29-летний форвард удвоил преимущество хозяев в начале второго тайма.

На 59-й минуте встречи кипер "Вереса" Андрей Кожухар вышел из ворот и отдал неточную передачу на партнера в центре поля. Мяч перехватил Шастал, который принял решение тут же пробить по воротам. В итоге круглый оказался в сетке ворот. Добавим, что это взятие ворот стал последним в матче.

"Левый Берег" добыл важнейшую победу в борьбе за выживание в лиге, поднявшись на 10-е место в турнирной таблице Украинской премьер-лиги (УПЛ). "Верес" — седьмой.

В текущем сезоне Шастал забил 2 гола в восьми матчах УПЛ. В январе футболист в статусе свободного агента перешел из "Полесья" в "Левый Берег".

Напомним, в прошлом туре УПЛ "Левый Берег" минимально обыграл "Черноморец". До этого "Аисты" в один мяч проиграли "Шахтеру".