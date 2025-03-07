Блогер озвучил зарплату топ-чиновника в украинском футболе: сумма вас удивит

Журналист ждет ответа от Украинской ассоциации футбола (УАФ)

Известный украинский спортивный журналист и блогер Игорь Бурбас озвучил зарплату генерального секретаря УАФ Игоря Грищенко. Накануне Бурбас задал неудобный вопрос главе УАФ Андрею Шевченко.

По информации Бурбаса, Грищенко за декабрь 2024 года получил зарплату в размере больше миллиона гривен. Соответствующее заявление блогер сделал на своем YouTube-канале BurBuzz.

Игорь заявил, что у него на руках есть документы с зарплатами топ-чиновников в УАФ, правда, показать он их не может из-за наличия на них личных данных. Блогер собирается озвучивать зарплаты функционеров УАФ вплоть до Шевченко в своих следующих эфирах. Бурбас считает, что топ-функционеры УАФ оторваны от реальности, ведь такие зарплаты в воюющей стране вызывают много вопросов.

"По информации моих источников, 1 530 266 грн было начислено за декабрь генсеку УАФ Игорю Грищенко. Про это я хочу говорить, про это я хочу спросить его самого и УАФ. Это достоверные данные вплоть до копейки.

Я хочу услышать УАФ. Если они хотят опровергнуть эту информацию, пусть покажут зарплатные ведомости. Я готов к суду. Я не знаю, что это за деньги (зарплата, бонусы, премия, 13-я зарплата), правда, хочу узнать за что ему платят такие деньги. Зарплата Шевченко? Намного больше", — заявил Бурбас.

Справка: Игорь Грищенко с 2015 г. занимал в УАФ должности директора Юридического департамента, Службы взаимодействия с УЕФА и ФИФА, заместителя председателя Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, заместителя генерального секретаря УАФ. С 2019 года – дисциплинарный инспектор УЕФА. С 2023 года — делегат матчей УЕФА.

Ранее Бурбас раскритиковал новую форму сборной Украины от adidas. На экипировке пропала карта Украины, а также лозунг: "Героям слава". Добавим, что Бурбас не впервые делает выпад в сторону президента УАФ.