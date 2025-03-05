ПСЖ проиграл "Ливерпулю" в центральном матче Лиги чемпионов (видео)

Европейские гранды сыграли в Париже

В среду, 5 марта, состоялся центральный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Французский "Пари Сен-Жермен" принимал английский "Ливерпуль".

Встреча, проходившая в Париже (Франция) на стадионе "Парк-де-Пренс", завершилась со счетом 0:1 в пользу "Ливерпуля". Об этом сообщает "Телеграф".

Парижане провели блестящий первый тайм, переиграв оппонента во всех компонентах, кроме забитых голов. ПСЖ даже забил усилиями Хвичи Кварацхелии, однако взятие ворот было отменено VAR из-за офсайда.

Во втором тайме картина игры не поменялась. Парижане атаковали и атаковали много, однако победил "Ливерпуль". На последних минутах встречи Харви Эллиотт принес неожиданную победу Красным.

"ПСЖ" – "Ливерпуль" – 0:1

Гол: Эллиотт, 87

Предупреждения: Маркиньос, 38 – ван Дейк, 70

"ПСЖ": Доннарума – Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш – Руис (Заир-Эмери, 78), Витинья, Невеш – Кварацхелия (Рамуш,78), Дембеле, Барколя (Дуэ, 66)

"Ливерпуль": Алиссон – Александр-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон – Собослаи, Гравенберх (Энд, 78), Макаллистер – Салах (Эллиотт, 86), Диогу Жота (Нуньес,67), Диас (Джонс, 67)

Статистика матча ПСЖ - Ливерпуль

Полный видеообзор матча ПСЖ — "Ливерпуль" будет доступен здесь позднее.

Напомним, в феврале состоялась жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финалов Лиги чемпионов. По ее итогам победитель "дуэли" ПСЖ и "Ливерпуля" выйдет в четвертьфинал турнира, где сыграет против победителя пары "Брюгге" — "Астон Вилла". Ответная игра между парижанами и мерсисайдцами состоится 11 марта в Ливерпуле (Великобритания).