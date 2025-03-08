В России назвали чемпиона мира Клебо нелегетимным

Бывший российский спортсмен назвал успех сборной Норвегии "ненастоящим"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал рекорд норвежца Йоханнеса Клебо по количеству золотых медалей, выигранных на одном чемпионате мира. Норвежец выиграл шесть и шести гонок, установив уникальное достижение.

Соответствующий комментарий Васильева приводит vseprosport.ru. По его словам, рекорд Клебо якобы нелегетимен, ведь на турнире не было россиян.

"Рекорд Клебо нелегитимен, так как он выиграл эти медали не в борьбе с сильнейшими спортсменами. На чемпионате мира нет Большунова, других российских лыжников. Можно было вообще не проводить этот турнир сейчас, а просто раздать медали норвежцам. Ну, пусть норвежцы порадуются этим ненастоящим победам и медалям.

Ничего, придет время, когда все узнают цену этих медалей норвежцев, за счет каких запрещенных препаратов они доминировали в лыжных гонках, в биатлоне. Это обязательно вскроется. Мне хочется посмотреть на лица норвежцев, когда изобличат их ложь и лицемерие", — сказал Васильев.

Дмитрий Васильев

Напомним, трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выиграла шоу-гонку, срезав дистанцию. К слову, именно она призывала взорвать центр Лондона.