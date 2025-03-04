Укр

Известную российскую фигуристку затравили за танец под Ротару (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Алина Загитова станцевала под песню Софии Ротару Новость обновлена 04 марта 2025, 14:01
Алина Загитова станцевала под песню Софии Ротару. Фото instagram.com/azagitova, instagram.com/sofiarotaru.official

Россияне накинулись на свою же спортсменку из-за песни

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила Байкал. Бывшая спортсменка рвется на российское ТВ, хотя пока не обладает навыками для работы на телевиденье.

Загитова опубликовала в сторис Instagram видео, на котором танцует под песню украинской исполнительницы Софии Ротару "Зима". Видео наделало шуму в российском сегменте интернета, где Алину затравили за такой подбор музыки.

Дело в том, что София Ротару после полномасштабного вторжения путинских войск поддержала Украину. Певица остается на родине и ведет непубличную жизнь.

Загитова долгое время оставалась аполитичной, однако в 2024 году все изменилось. Перед президентскими выборами в РФ Алина публично поддержала главу Кремля Владимира Путина, отвернув от себя некоторых болельщиков. После этого бывшая спортсменка попала на Первый канал — главный телеканал России.

Правда, из-за нехватки опыта и образования фигуристка часто попадала в скандалы. К примеру, Алина не смогла назвать название совей дипломной работы, иногда ее высмеивают из-за внешнего вида, но намного чаще критикуют из-за речи.

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#Фигурное катание #Алина Загитова