Известный украинский футболист работал маскотом в супермаркете

Игрок рассказал о самой оригинальной работе в жизни

Украинский форвард "Левого Берега" Дмитрий Шастал давно известен в стране. В последних двух матчах Украинской Премьер-лиги (УПЛ) Шастал забивал и забивал красиво.

Нападающий признался, что на заре своей карьеры он работал маскотом в супермаркете METRO. Об этом футболист рассказал в комментарии для "ТаТоТаке".

"Я ходил по METRO в ростовом костюме бутылки с мороженным. Я не помню бренд — это было растопленное мороженное в бутылке. Наша задача была сделать фото в METRO с посетителями. Платили сумасшедшие деньги — 30 грн в час. Это был 2013 год".

Шастал в 20-м туре чемпионата Украины забил супергол с центра поля в ворота "Вереса" (2:0).

А в 19-м туре Дмитрий оформил гол-красавец в ворота "Черноморца" (1:0).

В текущем сезоне на счету 29-летнего Шастала 8 матчей в УПЛ, в которых он отличился двумя голами. К слову, в январе футболист на правах свободного агента перешел из "Полесья" в "Левый Берег".

Ранее бывший вратарь "Черноморца" и сборной Украины Алексей Шевченко жестко прошелся по своему бывшему тренеру в одесском клубе Романе Григорчуку. Футболист сравнил наставника с Путиным.