Инцидент с ГАИ и конфликт с Милевским: знаменитый украинский футболист завершил карьеру

Известный вратарь повесил перчатки на гвоздь.

37-летний вратарь Денис Бойко неожиданно объявил о завершении карьеры. К слову, Денис считает, что сборная Украины легко выиграет отборочную группу ЧМ-2026 с Францией или Хорватией.

Соответствующий пост 37-летний Бойко разместил в Instagram. Футболист поблагодарил всех, кого встретил на своем профессиональном пути.

"Футбол – это моя жизнь! Благодарю за внимание и встречу! Навсегда ваш 71-й номер Денис Бойко или Кинг Конг (кому как удобнее)", — написал Бойко.

Скандал с ГАИ

Денис сделал отличную карьеру и лишь изредка попадал в заголовки СМИ по нефутбольным причинам. К примеру, в 2010 году Бойко якобы был задержан ГАИ (Госавтоинспекция МВД Украины, упразднена в 2015 году), оказавшись за рулем в нетрезвом состоянии. После удачной игры за молодежную сборную, которая вышла на Евро-2011, футболистам разрешили отметить успех, правда, Денис перегнул палку с распитием алкогольных напитков. По информации СМИ, Бойко вел себя настолько хамски, что сотрудникам ГАИ пришлось доставить его в отделение милиции, при этом официально футболиста не задерживали.

Конфликт с Милевским

В 2020 году скандальный футболист Артем Милевский рассказал, почему называет Бойко "крысой". Как оказалось, "динамовцы" уличили Дениса в шулерстве во время игры в карты. "Миля" публично заявил, что такое не прощается.

Развод с женой

В 2025 году Бойко рассказал, как прошел его бракоразводный процесс с бывшей женой Валерией.

"У нас не было брачного договора, мы разделили ровно 50 на 50. Пожали руки, подписали договор и разошлись. Абсолютно все 50 на 50. У меня такая позиция. Мы прожили не один, не два и даже не пять лет вместе

У меня очень простое отношение к деньгам и ко всему остальному. Мы много времени были вместе и я считаю, что это справедливо – разойтись на равных условиях", — рассказал Бойко в интервью "Люкс ФМ".

Бывшая жена Дениса Бойко Валерия

Напомним, Бойко является воспитанником киевского "Динамо". В течение карьеры он успел поиграть за киевский ЦСКА, "Оболонь", "Кривбасс", "Днепр", "Бешикташ", "Малагу" и "Полесье".

В активе Бойко 7 матчей за сборную Украины. Денис один раз выиграл чемпионат Украины, дважды – Кубок страны и трижды – Суперкубок. Вместе с "Бешикташем" украинец побеждал в чемпионате Турции, в сезоне 2014/15 он играл за "Днепр" в финале Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что легенда "Шахтера" Андрей Пятов завершил карьеру. К слову, вратарь также развелся с женой.