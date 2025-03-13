"Шахтер" подал иск против несуществующего клуба из-за футболиста "Динамо"

Горняки жаждут получить компенсацию за футболиста

Донецкий "Шахтер" обратился в Хозяйственный суд Днепропетровской области с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве футбольного клуба "Днепр-1". Днепровская команда исчезла из футбольной карты Украины перед началом сезона 2024/25 из-за финансовых проблем.

Об этом свидетельствует решение суда, текст которого опубликован в сервисе для доступа к государственным реестрам Opendatabot. По информации "ТаТоТаке", Горняки подали иск на "Днепр-1" из-за бывшего игрока команды.

"Шахтер" обратился в Хозяйственный суд Днепропетровской области с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве "Днепра-1". По информации ТаТоТаке, претензии Горняков касаются обязательств днепровского клуба по переходу Александра Пихаленка в "Динамо".

Согласно договоренности между клубами, в случае перехода экс-игрока "Шахтера" в другой клуб, "Днепр-1" должен был заплатить дончанам процент от трансферной суммы", — гласит сообщение.

Отметим, Пихаленок перешел в киевское "Динамо" за 2,5 млн евро. В текущем сезоне Александр провел 21 матч во всех турнирах, оформив 5 голов и 2 ассиста.

Напомним, "Шахтер" в 21-м туре чемпионата Украины по футболу не сумел обыграть "Карпаты" (0:0). До этого дончане потеряли очки в игре с "Кривбассом" (1:1).