"Диктатор, доводил футболистов до слез": известного украинского тренера сравнили с Путиным

Украинский вратарь сделал странный выпад в сторону бывшего тренера

Бывший вратарь "Черноморца" и сборной Украины Алексей Шевченко, который сейчас играет за "Окжетпес" из Казахстана, жестко прошелся по своему бывшему тренеру в одесском клубе Романе Григорчуку. К слову, наставник сейчас работает в черкасском ЛНЗ, который борется за выживание в Украинской премьер-лиге (УПЛ).

Соответствующий комментарий Шевченко приводит ukrfootball.ua. Вратарь сравнил Григорчука с кремлевским диктатором.

— В чем проявлялось неуважение Григорчука к футболистам?

— Он такой и есть — диктатор. Он садится, как Путин, а позади него — икона. Стиль разговора один в один с кремлевским диктатором: вспоминает Бога постоянно, говорит, что футбол у него в сердце и футбол никогда невозможно обмануть.

Григорчук постоянно использует мат и оскорбляет футболистов. Буквально после теории некоторые ребята уже плакали. Начинает искать виновных в поражении. Нет такого, что проиграли, ничего страшного, надо менять это или другое. Он ловит кого-то одного или двух и начинает обвинять в поражении, — сказал Шевченко.

Напомним, вторая половина сезона в УПЛ стартовала в конце февраля 2025 года. Накануне ЛНЗ уступил "Карпатам" (0:1).