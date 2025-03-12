Зинченко забил супергол в Лиге чемпионов, но отказался праздновать (видео)

Украинский футболист вышел в старте и забил породистый гол

В среду, 12 марта, полузащитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко отличился забитым голом в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Это произошло во втором матче 1/8 финала против ПСВ.

На 6-й минуте поединка Александр, который в этом поединке играет на позиции центрального хавбека, забил гол ударом из-за пределов чужой штрафной. Об этом сообщает "Телеграф".

Александр получил мяч на правом фланге от Стерлинга, сместился в центр и мощно пальнул издали прямо в угол ворот гостей. Зинченко не праздновал взятие ворот. Дело в том, что украинец в сезоне 2016/2017 защищал цвета ПСВ, а в футболе существует негласное правило не праздновать голы в ворота бывших клубов.

Видео гола Зинченко в матче "Арсенал" — ПСВ

Добавим, что в первом матче 1/8 финала ЛЧ Канониры одолели ПСВ со счетом 7:1, превратив повторный поединок в формальность. Добавим, что по результатам жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов Пушкари в следующем раунде сыграют против победителя дуэли "Реала" и "Атлетико". К слову, мадридское дерби проходит параллельно игре "Арсенал" — ПСВ.