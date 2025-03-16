Один із найсильніших людей у світі не гидує їхати до РФ

Ісландський стронгмен Гафтор Бйорнссон у квітні виступить на турнірі у Красноярську (Росія). Ісландець прославився на весь світ, зігравши роль Григора Клігана у культовому серіалі "Гра престолів".

У Росії Гафтор стане учасником змагань із силових видів спорту. Про це повідомляє ТАСС.

За інформацією джерела, ісландець підписав договір на участь у турнірі та має намір спробувати встановити новий світовий рекорд у становій тязі. До речі, Бйорнссон спробує покращити своє ж досягнення, яке він встановив у 2020 році (501 кг). Ісландець стане не єдиним закордонним спортсменом на змаганнях у РФ, зокрема до Красноярська приїде володар світового рекорду в жимі лежачи Джуліус Меддокс.

У 2015 році Бйорнссон побив тисячолітній рекорд на змаганнях "Найсильніший вікінг світу" в Норвегії, протягнувши 650-кілограмову 10-метрову колоду на 5 кроків уперед. Колишній рекорд було встановлено на початку X століття ісландським вікінгом Ормом Сторолфссоном на прізвисько Орм Сильний, який проніс на собі корабельну щоглу аналогічної ваги на три кроки, перш ніж зламати спину.

Раніше повідомлялося, що Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев накинувся з критикою на прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. Річ у тім, що польський політик зробив гучну заяву про російсько-білоруський фінал на тенісному турнірі в Індіан-Веллс (США), звідки раніше вилетіла остання представниця України Еліна Світоліна.