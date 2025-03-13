Известная российская спортсменка прикрылась Днем победы после санкций МОК

Гимнастка открыто поддержала президента РФ Владимира Путина, однако, видимо, забыла про это

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев обвинил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в ненависти к российским спортсменам. Все из-за ситуации с гимнасткой Викторией Листуновой, которой запретили выступать на международной арене даже под нейтральным статусом.

Соответствующий комментарий Васильева приводит vseprosport.ru. Он считает, что во всем виноват Бах, породивший "ненависть ко всему русскому".

"Международные федерации сейчас будут искать любой шанс, чтобы не дать российским спортсменам участвовать на международных соревнованиях. Пост Листуновой в соцсетях безобидный, все в мире знают, что значит День Победы. 9 мая не имеет никакого отношения к СВО.

Это бред полный – лишать спортсменку возможности выступать из-за поздравления с 9 мая. Это наследие русофоба Томаса Баха. Он породил ненависть ко всему русскому, российским спортсменам.

К сожалению, наша страна продолжает пожинать плоды безумия Баха. Очень жаль Листунову и вообще всех наших спортсменов, которые пострадали из-за незаконных санкций", – сказал Васильев.

Дмитрий Васильев

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Листунова ранее заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG) отказала ей в нейтральном статусе из-за открытки с поздравлением с 9 мая, выложенной в соцсети.

В сети сомневаются, что спортсменка говорит правду. Пользователи считают, что россиянке отказали как минимум из-за ее участия в митинге Путина в марте 2022 года. Тогда несколько ведущих российских спортсменов поддержали президента РФ и полномасштабное вторжение путинских войск в Украину.