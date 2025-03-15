"Кличко фигурного катания": российская фигуристка выдала новый перл

Известная спортсменка явно находится не на своем месте, однако поддержка режима обеспечила ее работой на ТВ

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова продолжает радовать россиян своим "красноречием" на Первом канале РФ. К слову, работу там она получила после того, как публично поддержала президента России Владимира Путина.

На этот раз Загитова, подводя итоги первого соревновательного дня Кубка Первого канала по фигурному катанию-2025, пыталась преобразить известный мем из мира спорта, но лишь опозорилась. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Первый день получился ярким и насыщенным. Вся команда показала сплочённость, хорошие результаты. Как выбирали, кто что будет катать? У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Я уже говорила о ней во влогах Первого канала – меньше думать, больше делать.

Мне кажется, тактика работает более-менее успешно. Посовещались после жеребьёвки с командой и быстро пришли к консенсусу", – заявила Загитова.

В сети лишь посмеялись над словами Загитовой. Один из пользователей сравнил ее с мэром Киева Виталием Кличко, который славится своими заявлениями.

Ранее Загитова рассказала на главном канале РФ, что у нее случился "пердечный сриступ". Кроме того, она хотела "отпороть" одного из фигуристов.