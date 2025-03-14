Свитолина не справилась с первой ракеткой России (видео)

Первая ракетка Украины уступила первому номеру РФ

В четверг, 13 марта, в Индиан-Уэлсе (США) украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 23 WTA) провела матч 1/4 финала против нейтральной представительницы РФ Мирры Андреевой (№ 11 WTA). Накануне Элина стала лицом известного бренда.

Поединок, который проходил на хардовом покрытии, завершился победой 17-летней Андреевой со счетом 7:5, 6:3. Об этом сообщает "Телеграф".

Отметим, теннисистки играли между собой впервые. Свитолина по итогам этого матча заработала около 190 тысяч долларов призовых и 215 рейтинговых очков.

Статистика матча Андреева - Свитолина

Видеообзор матча Свитолина — Андреева:

Напомним, Свитолина стартовала на турнире в Индиан-Уэлсе со второго раунда, в котором украинка одолела американку Эшлин Крюгер — 6:1, 6:7(8), 6:3. Затем Элина обыграла еще двух представительниц США: Даниэль Коллинс (6:2, 6:4) и Джессику Пегулу (5:7, 6:1, 6:2).

Ранее сообщалось, что Свитолина повторила свой лучший результат на Australian Open. На Открытом чемпионате Австралии-2025 Элина дошла до четвертьфинала. К слову, в Мельбурне муж Свитолиной, французский теннисист Гаэль Монфис, стал самым возрастным игроком, которому удалось одержать победу над соперником из топ-5 на турнире Большого Шлема в 21 веке.