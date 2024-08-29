"Кривбасс" пропустил 3 гола за 4 минуты и покинул еврокубки (видео)

Украину в еврокубках представят всего два клуба

В четверг, 29 августа, "Кривбасс" провел ответный матч с "Бетисом" в рамках стыкового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25. В первой игре испанский клуб одолел украинцев со счетом 2:0.

Вторая игра, которая состоялась в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин", завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Об этом сообщает "Телеграф".

Примечательно, что "Бетис" все свои голы забил в течение 4 минут в конце первого тайма. За испанцев отметились Айтор Руибаль и Абде Эззальзули (дубль). Таким образом, именно "Бетис" вышел в основной раунд Лиги конференций, "Кривбасс" покидает еврокубки.

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

Напомним, криворожский клуб стартовал в еврокубках с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, где по итогам двух матчей не сумел пройти чешскую "Викторию" и вылетел в отбор Лиги конференций.

Таким образом, Украину на групповом этапе еврокубков представят две команды — донецкий "Шахтер" (Лига чемпионов) и киевское "Динамо" (Лига Европы). "Днепр-1" из-за финансовых проблем сезон так и не начал, а "Полесье" не справилось с "Олимпией" из Словении (0:2, 1:2) в отборе ЛК, покинув турнир в своей дебютной еврокампании.