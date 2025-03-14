Беременная жена футболиста сборной Украины отправилась в горы (фото)

Известный украинский футболист вскоре во второй раз станет отцом

Роксана Малиновская, жена полузащитника "Дженоа" и сборной Украины Руслана Малиновского поделилась в соцсетях снимком с отдыха. Накануне пара сообщила, что ждет второго ребенка.

Соответствующее фото Роксана опубликовала на своей странице в Instagram. Малиновская показало округлившийся животик, который видно невооруженным взглядом, несмотря на верхнюю одежду.

"Спасибо, зима, ты была чудесна", — подписала снимок Роксана.

Роксана Малиновская

К слову, Малиновская любит отдыхать не только в горах. Роксана частенько радовала подписчиков горячими фото с отдыха.

Роксана Малиновская

Отметим, Роксана и Руслан женились в 2016 году. Пара воспитывает дочь Оливию, которая появилась на свет в 2019 году.

Семья Малиновских

Напомним, в конце 2024 года сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Малиновский отыграл в двух стартовых поединках ЛН, дважды выйдя на замену. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии. К слову, главный тренер национальной команды Сергей Ребров уже назвал состав на мартовские матчи.