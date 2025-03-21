"Всю жизнь европейцы нам завидуют": российский экс-футболист пожаловался на пенсию

Бывший спортсмен и рефери не видит противоречий в своих высказываниях

Бывший российский футболист и арбитр Игорь Захаров рассказал о ненависти и зависти европейцев к России, а также пожаловался на пенсию в РФ. Накануне Великобритания дала добро на проведение товарищеского матча с Россией.

Соответствующий комментарий 58-летнего Захарова приводит sport-express.ru. По его словам, вся Европа завидует России, но при этом он недоволен своей пенсией в размере 29 000 рублей (около 350 долларов). При этом он испытывает проблемы со здоровьем, но бесплатная российская медицина ему помочь не может.

Сам я отсудил больше 40 игр в Европе. Сказал этим европейцам еще 20 лет назад: "Скоро вам конец будет. С такой жизненной позицией".

– Все предвидели?

– Разумеется. Они же нас ненавидят. Для меня это было совершенно очевидно. Всю жизнь нам завидуют и ненавидят одновременно. Ну и глядите теперь, что происходит. Ощущение, что живут в каком-то параллельном мире. Будто у них фиеста. Но фиеста однажды заканчивается.

– На что живете?

– На пенсию в 29 тысяч. Думаете, мне легко? Еле двигаюсь! Бывшая жена заглядывает в гости, рядом живет.

– Лучше не болеть.

– В нашу поликлинику зайдешь здоровым – выйдешь больным… Вся нормальная медицина – за деньги. А если с зубами что? – сказал Захаров.

В сети лишь посмеялись над горе-арбитром.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за международного бана россиянам сложно найти соперника. Недавно россиянам поступило предложение об игре из Бонэйра.