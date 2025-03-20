Жена футболиста сборной Украины похвасталась пышной грудью: муж заценил (фото)

Супруги мило пообщались в Instagram

Жена полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова Лиза продолжает радовать подписчиков в соцсетях горячими образами. На этот раз девушка блеснула своей фигурой на отдыхе на Бали.

Соответствующие фото Судакова опубликовала в Instagram. Георгий также заценил снимки, прокомментировав их.

"Еще в отпуске?" — написал Судаков.

"Только мыслями", — ответила Лиза.

Лиза Судакова

Отметим, что Лиза и Георгий поженились 22 февраля 2022 года. Пара воспитывает дочь Милану (родилась в 2022 году).

Семья Судаковых

Напомним, сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Судаков отыграл во всех шести поединках в ЛН, забив гол и отдав ассист.

Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии. Накануне "Телеграф" делился прогнозом букмекеров и мнением искусственного интеллекта касательно этого поединка. К слову, этот матч можно посмотреть бесплатно в Украине. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Бельгия.