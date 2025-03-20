Жена футболиста сборной Украины похвасталась пышной грудью: муж заценил (фото)
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Супруги мило пообщались в Instagram
Жена полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова Лиза продолжает радовать подписчиков в соцсетях горячими образами. На этот раз девушка блеснула своей фигурой на отдыхе на Бали.
Соответствующие фото Судакова опубликовала в Instagram. Георгий также заценил снимки, прокомментировав их.
"Еще в отпуске?" — написал Судаков.
"Только мыслями", — ответила Лиза.
Отметим, что Лиза и Георгий поженились 22 февраля 2022 года. Пара воспитывает дочь Милану (родилась в 2022 году).
Напомним, сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Судаков отыграл во всех шести поединках в ЛН, забив гол и отдав ассист.
Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии. Накануне "Телеграф" делился прогнозом букмекеров и мнением искусственного интеллекта касательно этого поединка. К слову, этот матч можно посмотреть бесплатно в Украине. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Бельгия.