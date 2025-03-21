"Все життя європейці нам заздрять": російський ексфутболіст поскаржився на пенсію

Колишній спортсмен та рефері не бачить протиріч у своїх висловлюваннях

Колишній російський футболіст та арбітр Ігор Захаров розповів про ненависть і заздрість європейців до Росії, а також поскаржився на пенсію у РФ. Напередодні Велика Британія дала добро на проведення товариського матчу з Росією.

Відповідний коментар 58-річного Захарова наводить sport-express.ru. За його словами, вся Європа заздрить Росії, але при цьому він незадоволений своєю пенсією у розмірі 29 000 рублів (близько 350 доларів). При цьому він має проблеми зі здоров’ям, але безплатна російська медицина йому допомогти не може.

Сам я відсудив понад 40 ігор у Європі. Сказав цим європейцям ще 20 років тому: "Скоро вам кінець буде. З такою життєвою позицією".

– Усе передбачали?

– Звичайно. Вони ж нас ненавидять. Для мене це було цілком очевидним. Все життя нам заздрять і ненавидять одночасно. Ну і дивіться тепер, що діється. Відчуття, що живуть у якомусь паралельному світі. Мов у них фієста. Але фієста колись закінчується.

– На що живете?

– На пенсію у 29 тисяч. Думаєте мені легко? Ледве рухаюся! Колишня дружина заглядає у гості, поряд живе.

– Краще не хворіти.

– До нашої поліклініки зайдеш здоровим – вийдеш хворим… Уся нормальна медицина – за гроші. А якщо із зубами що? — сказав Захаров.

У мережі лише посміялися над горе-арбітром.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через міжнародний бан росіянам складно знайти суперника. Нещодавно росіянам надійшла пропозиція про гру з Бонайре.