Великобритания дала добро на футбольный матч с Россией в Москве

Сборная России сыграет товарищеский поединок с футбольным карликом

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модест на пресс-конференции перед товарищеским матчем против сборной России заявил, что национальная команда получила все необходимые разрешения на игру от Великобритании. Дело в том, что Гренада, как бывшая колония Британской империи, входит в состав Содружества.

Соответствующее заявление Модеста приводит sport-express.ru. Игра пройдет в среду, 19 марта, в Москве.

— Гренада входит в состав Содружества. Как вам удалось добиться разрешения от короля Карла III на игру?

— Мы действуем по протоколу и процедурам. Получили все разрешения. Все в порядке.

Справка: Содружество — объединение Великобритании, ее бывших колоний и других государств. Традиционно Главой Содружества провозглашается монарх Великобритании.

Гренада — островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов. Глава государства и исполнительной власти — король Карл III.

Гренада на карте Центральной и Южной Америки

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за международного бана россиянам сложно найти соперника. Недавно россиянам предложила сыграть команда Бонэйра.