Не обязательно через 4 года: как скоро Мудрик может вернуться в футбол по версии ИИ

Все зависит от результата пробы B

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик ожидает решение футбольных властей в деле о допинге. В организме украинского футболиста ранее обнаружили запрещенный мельдоний.

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта (ИИ) Grok, который был запущен по инициативе Илона Маска, что ожидает Мудрика в обозримом будущем. Все будет зависеть от пробы B, результаты которой до сих пор не известны.

Возможные сроки возвращения

Максимальная дисквалификация (4 года):

Если FA (Футбольная Ассоциация Англии) назначит максимальный срок в четыре года, бан начнется с даты провала теста (конец октября 2024 года). В этом случае Мудрик сможет вернуться в футбол не ранее конца октября 2028 года. Однако процесс может затянуться, если решение будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS), что добавит примерно шесть месяцев. Тогда возвращение сдвинется на весну 2029 года.

Сокращенный срок:

Если Мудрик докажет, что запрещенное вещество попало в его организм непреднамеренно, бан может быть уменьшен — например, до 1–2 лет. При двухлетней дисквалификации он сможет вернуться уже в октябре 2026 года, а при годичной — в октябре 2025 года. Шансы на сокращение зависят от убедительности его доказательств, таких как медицинские документы или свидетельства случайного употребления.

Факторы, влияющие на шансы

1. Результат пробы B: На 21 марта 2025 года предполагается, что проба B уже проверена. Если она отрицательная, скандал завершится, и Мудрик вернется немедленно. Но вероятность этого мала, учитывая серьезность ситуации.

2. Доказательства непреднамеренности: Успех в доказательстве случайного попадания вещества (например, через загрязненные добавки) повышает шансы на сокращение срока. Без таких доказательств FA, скорее всего, назначит полный бан.

3. Апелляции: Обращение в CAS со стороны WADA или Мудрика может задержать окончательное решение, но не отменит сам факт дисквалификации.

Вывод

Наиболее вероятный сценарий — дисквалификация на 2–4 года, с возвращением в период с октября 2026 года по октябрь 2028 года. Точный срок зависит от решения FA и исхода возможных апелляций.

Напомним, о положительной допинг-пробе Мудрика стало известно в декабре 2024 года. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. В сети появилась версия, что допинг мог попасть в организм футболиста через корову.