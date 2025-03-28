В России внезапно передумали дружить с Трампом

Бывшая спортсменка поделилась своим мнением о возможной дружбе РФ и США

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что Россия и США не могут дружить, ведь отстаивают разные интересы. Накануне Роднина устроила словесную перепалку с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

Соответствующий комментарий Родниной приводит Sport24.ru. По ее словам, США и Россия могут только "нормально общаться", а не дружить.

— Возможна ли дружба между Россией и США? Если мы будем общаться в рамках международных правил, то это будет нормально. А так: какие дружеские отношения? Мы защищаем свои интересы, они — свои.

— Но с приходом Трампа появилось мнение, что он наш главный друг.

— Кто сказал, что Трамп будет нашим другом? Он президент США. У кого такое мнение сложилось, у тех и надо спрашивать. Давайте не будем дружить, давайте просто нормально общаться.

Ранее Роднина набросилась на Федерацию фигурного катания Украины (ФФКУ). Накануне украинская сторона направила открытое письмо в Международный союз конькобежцев (ISU), в котором выступила против допуска российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры-2026.