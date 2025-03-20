Умер молодой футболист, получивший страшную травму во время матча

Китаец стажировался в мюнхенской "Баварии"

В среду, 19 марта, не стало юного китайского футболиста Го Цзясюаня. Недавно в РФ в один день умерли два игрока.

О смерти 18-летнего центрбека молодежного состава "Бэйцзин Гоань" и юношеской сборной Китая сообщила пресс-служба мюнхенской "Баварии" на своем официальном сайте. Го был частью проекта FC Bayern World Squad в 2023 году.

"Бавария" скорбит по Го Цзясюаню, бывшему игроку World Squad, который скончался в 18 лет у себя на родине в Китае. Он скончался от последствий тяжелой травмы головы после трагического несчастного случая во время тренировочного матча в Испании 6 февраля. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье и друзьям.

Этот центральный защитник был частью проекта FC Bayern World Squad в 2023 году, который дает талантливым игрокам со всего мира возможность проявить себя на профессиональном уровне. Цзясюань также выступал за молодежную сборную Китая", – говорится в сообщении.

Го Цзясюань

В начале февраля во время товарищеского матча в Испании против "Алькобендаса" Го получил удар коленом в голову, вследствие которого у него диагностировали смерть мозга. Врачи искусственно поддерживали работу сердца, кровообращение и дыхательная деятельность футболиста.

Ранее сообщалось, что в Бразилии умер вратарь любительской команды Эдсон Лопес. Кипер отбил пенальти грудью, после чего скончался в больнице. Кроме того, в декабре 2024 года не стало украинского футболиста, бывшего полузащитника "Вереса" Владислава Семенчука, который погиб в страшной ДТП.