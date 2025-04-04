Сборной Украины влепили техническое поражение в отборе на Евро: что произошло

Сине-желтые не сумели вовремя прибыть на игру

Девичья сборная Украины по футболу U-19 получила техническое поражение за пропуск первого матча элитраунда отбора на Евро-2025. Финальная часть турнира состоится летом в Польше.

Об этом сообщила глава комитета женского и девичьего футбола Украинской ассоциации футбола (УАФ) Анастасия Клипаченко в комментарии для "Суспільне Спорт". По ее словам, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил Украине поражение в матче с Австрией со счетом 0:3.

"Техническое поражение засчитали. Но команда уже в Англии, и будут играть 5 апреля матч", — сообщила Клипаченко.

Напомним, украинские футболистки не сумели вовремя получить британские визы и не приехали на игру, которая должна была состояться 2 апреля в Англии. УАФ обращалась в УЕФА с просьбой о переносе матча на один день, но получила отказ.

"Украинской команде вовремя не предоставили британские визы, несмотря на то, что делегация выполнила все необходимые процедуры в установленные сроки, предварительно подав документы 12 марта.

Выдача виз была согласована и должна были состояться в Киеве еще до момента отъезда команды в Польшу для дальнейшего вылета в Англию, но из-за логистических трудностей у компании, сотрудничающей с официальным визовым центром Великобритании в Украине, этого не произошло", — гласит сообщение от УАФ.

Отметим, для выхода на чемпионат Европы-2025 украинки должны выиграть группу, в то время как последнее место будет предусматривать вылет в дивизион В перед стартом следующего отборочного турнира.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале в украинском футболе. Президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что он не понимает женский футбол, а "с красивыми девушками надо делать что-то другое". Позднее женская сборная Украины по футболу выступила с заявлением.