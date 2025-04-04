Збірній України вліпили технічну поразку у відборі на Євро: що сталося

Синьо-жовті не зуміли вчасно прибути на гру

Дівоча збірна України з футболу U-19 зазнала технічної поразки за пропуск першого матчу елітраунду відбору на Євро-2025. Фінальна частина турніру відбудеться влітку у Польщі.

Про це повідомила голова комітету жіночого та дівочого футболу Української асоціації футболу (УАФ) Анастасія Кліпаченко у коментарі для "Суспільне Спорт". За її словами, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) присудив Україні поразку у матчі з Австрією з рахунком 0:3.

"Технічну поразку зарахували. Але команда вже в Англії, і будуть грати 5 квітня матч", — повідомила Кліпаченко.

Нагадаємо, українські футболістки не зуміли вчасно отримати британські візи й не приїхали на гру, яка мала відбутися 2 квітня в Англії, УАФ зверталася до УЄФА з проханням про перенесення матчу на один день, але отримала відмову.

"Українській команді вчасно не надали британські візи, попри те, що делегація виконала всі необхідні процедури у встановлений термін, попередньо подавши документи 12 березня.

Видача віз була узгоджена і мала відбутися в Києві ще до моменту від’їзду команди до Польщі для подальшого вильоту до Англії, але через логістичні труднощі у компанії, яка співпрацює з офіційним візовим центром Великої Британії в Україні, цього не сталося", — йдеться у повідомленні від УАФ.

Зазначимо, для виходу на чемпіонат Європи-2025 українки мають виграти групу, тоді як останнє місце передбачатиме виліт у дивізіон В перед стартом наступного відбіркового турніру.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал в українському футболі. Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк заявив, що він не розуміє жіночого футболу, а "з гарними дівчатами треба робити щось інше". Згодом жіноча збірна України з футболу виступила із заявою.