Россия спровоцировала скандал на чемпионате Европы по борьбе (видео)

Очередной скандал в мире спорта произошел по вине россиянина

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили повел себя неподобающе во время церемонии награждения на чемпионате Европы по борьбе в Братиславе (Словакия). К слову, именно он грозил Франции танками.

Мамиашвили, который проводил награждение в вольной борьбе в весовой категории до 74 кг, назвал победителя соревнований албанца Чермена Валиева "предателем", передает metaratings.ru. Валиев до февраля 2024 года выступал за сборную России, после чего перешел в команду Албании.

"Михаил Мамиашвили, награждая Чермена Валиева, назвал его предателем и обмолвился матерными словами в адрес чемпиона.

Ситуацию увидел Хетаг Гозюмов (главный тренер азербайджанской команды), который подошел к Мамиашвили и начал возмущаться неуважением в адрес Чермена. Скандал продолжает развиваться уже за кулисами", – пишет источник.

Добавим, что Валиев в финале турнира победил олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова из РФ. В сети появилось видео с награждения, где видно позорное поведение Мамиашвили.

Ранее Мамиашвили сравнил войска вермахта с российскими спортсменами. Функционер так отреагировал на слова мэра Парижа Анн Идальго, которая не хотела видеть россиян на Играх-2024.