Поступок 13-летнего каратиста восхитил украинцев (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Юный спортсмен показал свою гражданскую позицию
Воспитанник киевского клуба "Shogun", украинский каратист Евгений Мельник выиграл "бронзу" в Юношеской лиге в Гвадалахаре (Испания) в категории 12-13 лет в весовой категории до 45 кг. Спортсмен не выиграл турнир, однако стал главным героем уик-энда.
Во время церемонии награждения Евгений отказался пожимать руку и делать совместное фото с "нейтральным" представителем РФ. Об этом сообщает Федерация карате Украины. Видео с этим событием за полтора суток набрало более 2,2 млн просмотров.
"Эта бронза стала символом бескомпромиссности и гордости за будущее украинское поколение. Поздравляем Евгения с первой наградой Юношеской лиги!
Спасибо за четкую украинскую позицию. Спасибо родителям спортсмена — за правильное воспитание. Тренерам и клубу – за поддержку будущего чемпиона", — гласит сообщение Федерации.
Украинские пользователи сети восхитились поступком юного атлета.
Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина не пожала руку россиянке Элине Аванесян, спрятавшейся под флагом Армении. Позднее украинка объяснила свой поступок.