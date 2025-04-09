Поступок 13-летнего каратиста восхитил украинцев (видео)

Юный спортсмен показал свою гражданскую позицию

Воспитанник киевского клуба "Shogun", украинский каратист Евгений Мельник выиграл "бронзу" в Юношеской лиге в Гвадалахаре (Испания) в категории 12-13 лет в весовой категории до 45 кг. Спортсмен не выиграл турнир, однако стал главным героем уик-энда.

Во время церемонии награждения Евгений отказался пожимать руку и делать совместное фото с "нейтральным" представителем РФ. Об этом сообщает Федерация карате Украины. Видео с этим событием за полтора суток набрало более 2,2 млн просмотров.

"Эта бронза стала символом бескомпромиссности и гордости за будущее украинское поколение. Поздравляем Евгения с первой наградой Юношеской лиги!

Спасибо за четкую украинскую позицию. Спасибо родителям спортсмена — за правильное воспитание. Тренерам и клубу – за поддержку будущего чемпиона", — гласит сообщение Федерации.

Евгений Мельник

Украинские пользователи сети восхитились поступком юного атлета.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина не пожала руку россиянке Элине Аванесян, спрятавшейся под флагом Армении. Позднее украинка объяснила свой поступок.